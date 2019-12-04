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Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu.

Güncel / 04 Aralık 2019 Çarşamba 08:57
Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Aralık 2019'da, pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' ifadeleri kullanıldı. Kaynak : AA

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ŞehitBaşsağlığıKomandoTürk Silahlı Kuvvetleri3 Aralık

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