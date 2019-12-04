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Vakıflar Bankası'nın hisseleri bakanlığa devredildi!

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

Ekonomi / 04 Aralık 2019 Çarşamba 00:23
Vakıflar Bankası'nın hisseleri bakanlığa devredildi!

Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. Buna göre Vakıflar Bankası'nın A ve B Grubu hisseleri varlık fonuna geçiyor.

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VakıfbankHazine ve Maliye Bakanlığı

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