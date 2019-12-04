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Ceren Özdemir'in son görüntüleri

Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı. Katil zanlısının Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:00
Ceren Özdemir'in son görüntüleri
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Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.

Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi. Zanlının eşkalini belirleyen polis akşam saatlerinde Ö.A. adlı şansı gözaltına aldı. Zanlının gözaltı öncesi bıçakla polise direndiği öğrenildi.

(Metin Akyürek/İHA) Kaynak : İHA

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