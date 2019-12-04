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Araç sahiplerine kötü haber!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zammın 6 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Ekonomi / 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:39
Araç sahiplerine kötü haber!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 9 kuruş zam yapıldı. Zammın 6 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Akaryakıt ürünlerinde, fiyat artışı 05/12/ 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz'da 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.'


Fiyat ArtışıPetrol

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