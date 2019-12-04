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5 terörist teslim oldu

rak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist teslim oldu.

Yaşam / 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:14
5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : AA

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