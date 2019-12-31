Şanslı numaralar belli oldu!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.



Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Milli Piyango 2020 büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu. Adım adım yaklaşılan 80 milyon liralık dev ikramiye için süreç 15.00'da başladı. Son dakika haberine göre amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi. 80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti.



ÇEYREK BİLETE ÇIKTI



Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.



İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR



1-3-5-8-4-9-0



AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8



8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

9976216