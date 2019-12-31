Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi

Geçtiğimiz yıl, o zamana kadarki en büyük havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan Avustralya, bu defa yeni yılı, ülke genelinde sürmekte olan yangınların gölgesinde karşıladı. Kaynak : İHA

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