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Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi

Avustralya, Yeni Zelanda’nın ardından 2020 yılına giren ilk ülkelerden biri oldu. Sidney’de düzenlenen havai fişek gösterileri, bir süredir yangınla mücadele eden ülkede renkli anlar yaşanmasını sağladı. Ülke genelinde yangın riski nedeniyle havai fişek gösterileri iptal edilirken, ülke halkının itirazlarına rağmen Sidney bu yasağın dışında bırakıldı.

Dünya / 31 Aralık 2019 Salı 16:07
Avustralya 2020'ye 'merhaba' dedi
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Geçtiğimiz yıl, o zamana kadarki en büyük havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan Avustralya, bu defa yeni yılı, ülke genelinde sürmekte olan yangınların gölgesinde karşıladı. Kaynak : İHA

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AvustralyaHavai Fişek

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