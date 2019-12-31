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Alkollü içki ve sigaraya 6 ay vergi artışı yok

Sigara ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi'nin 6 aylık enflasyon oranında değişmesi hükmü yılbaşında uygulanmayacak.

Ekonomi / 31 Aralık 2019 Salı 09:35
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay vergi artışı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara ve alkollü içkilerin vergilendirme usulüne yönelik önemli bir karar aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, sigara ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi'nin 6 aylık enflasyon oranında değişmesi hükmü yılbaşında uygulanmayacak.

Yürürlükteki yasaya göre, alkollü içkilerden alınan ‘Asgari Maktu Vergi’ ile sigaradan alınan ‘Asgari Maktu Vergi’ ve ‘Maktu Vergi’ tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük altı aylık enflasyon oranı kadar artıyor.

Bu yasa uyarınca ocak ayında alkollü içki ve sigara vergileri, 2019 yılının temmuz-aralık dönemindeki yurtiçi üretici fiyat endeksi değişimi oranında güncellenecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alkollü içki ve sigara, 2020 yılı ilk altı ayı için güncelleme hükmünden muaf tutuldu.

Böylece temmuz-kasım döneminde düşüş gösteren yurtiçi üretici fiyat endeksi, aralık ayında artışa geçse bile sigara ve alkollü içkilerin vergisi yılbaşında artmayacak.

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