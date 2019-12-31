ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin duvarı ateşe verildi

ABD'nin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için Irak'taki ABD Büyüekelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları gösteri düzenliyor.



DUVAR ATEŞE VERİLDİ

Eylemciler binanın duvarını ateşe verdler ve 'halk tarafından kapatıldı' yazdılar.







BÜYÜKELÇİLİK BOŞALTILDI



ABD Büyükelçisi ve çalışanlar ise binadan tahliye edildi.







İÇERİ GİRDİLER



Bölgeden son gelen bilgilere göre Haşdi Şabi yanlıları ABD Büyükelçiliği'nin içine girdiler.











