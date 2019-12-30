Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adliyesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kocaman, Başsavcılığın 2019 çalışmalarına ilişkin istatistikler verdi, soruları yanıtladı.



Gazetecilerin Kocaman'a yönelik bazı sorularına ise toplantıda hazır bulunan başsavcıvekillerince yanıt verildi.



Irak'ın Erbil kentinde bir restorana gerçekleştirilen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmanın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, olayla ilgili 2 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı.

