PSA Finans’tan Finansal Kiralama Çözümleri

Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonda PSA Finans ve BNP Paribas Leasing yöneticileri, katılımcılara Finansal Kiralama çözümlerini anlattı. Bursa makine sektörü temsilcileri tarafından büyük ilgi gören sunumda finansal kiralamanın sağladığı faydalara dikkat çekildi. BTSO'nun ihracat odaklı büyümeyi hedef aldığı bir dönemde finansal kiralama çözümünün,sektörlere hem satış hacmi artışı hem de kârlılık sağlayacağı değerlendirilmesinde bulunuldu.









100'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantıda, Groupe PSA bünyesinde yeralan Peugeot, Citroën, DS Automobiles ve Opel markalarının ticari müşterilerine sunulan; nakit akışına uygun ödeme planı,banka limitlerinin etkilenmemesi ve 60 aya kadar vadelendirme gibi finansal kiralama çözümü avantajları vurgulandı.







PSA Finans Hakkında

Yüksek kalite anlayışı ve sahip olduğu Groupe PSA değerleriyle hizmet veren PSA Finans, 2018 yılında yaklaşık 20 bin adet işlemde müşterilerine finansman çözümü sundu. 2006 yılında Türkiye'de kurulan şirket, hem bireysel hem de tüzel müşterilerine uçtan uca bayide tamamlanan finansal çözümler sağlıyor.

