Muharrem İnce, 'Korkutuldunuz mu?' sorusuna yanıt verdi

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın gündeme taşıdığı 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında konuşan İnce, 'Benim adım ortaya atılınca Sayın Cumhurbaşkanı ortaya atıldı ve böyle bir iddia yok dedi. BEn çıktım meydan okudum ve dava açtım. Saray'a giden bir kişi yok. Varsa bile o kişi ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım. Bana karşı da bir komplo kuruldu. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı ben aklandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Saray'a davet etse, giderim. Ama bu işi gizli yapmam. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan izin alırım.' ifadelerini kullandı.







'İTİBARIMLA OYNAMAK İSTEDİLER'



Ahmet Hakan'ın 'Sanki Muharrem İnce, yüksek bir çıkış yapıp sonra geri çekilerek korkutuldu iddiaları var' sözleri üzerine İnce, 'Muharrem İnce'nin Allah'tan başka kimseden korkusu olmaz. Ortada iftira atılmış bir adam vardı. İtibarımla oynanmak istenmişti. Bu kişinin ben olmadığı ortaya çıkınca, daha fazla uzarsa partiye zarar veririm. Ben olmadığım ortaya çıktığına göre, davamı açtığıma göre genel merkez düşünsün. Onlar daha dava açmadı. Sorunun muhatabı artık onlardır' cevabını verdi.



NE OLMUŞTU?



Sözcü yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulunmuştu.



Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanlamıştı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söylemiş, Muharrem İnce de görüşme iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirmişti.

