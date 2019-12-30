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Muhalefete tezkere bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Libya tezkeresi ile ilgili bilgi verdi.

Siyaset / 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:18
Muhalefete tezkere bilgilendirmesi

Libya Tezkeresinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki oylama öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tezkereye ilişkin muhalefet partilerini bilgilendiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu: "Sayın Genel Başkan'ın bazı soruları oldu. Onlara cevap verdik. Biz CHP'yi doğrudan bilgilendirdik. Neden bu tezkereye destek vermeleri gerektiğini kendilerine açıkladık. Ülkemizin doğrultusunda neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık." diye konuştu.

Mevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluDışişleri BakanıGenel BaşkanMuhalefet

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