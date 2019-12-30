Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

TBMM bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yapacak.



Türk askerinin Libya’ya gitmesi, Meclis’te yapılacak oylama ile netlik kazanacak. CHP, İyi Parti ve HDP Türk askerinin Libya’da görev yapmasına karşı. MHP ise tezkere "Evet" diyeceğini açıkladı.



Türk askerinin Libya’ya gitmesine onay verecek tezkerenin sunumunun ardından perşembe günü Genel Kurul’da oylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nihai kararı vermesinin ardından, Türk askerinin Libya’ya gitmesi için süreç başlayacak.



Kaynak : İHA

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