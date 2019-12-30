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Herkesi ilgilendiriyor! İndirime gidildi

Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi.

Ekonomi / 30 Aralık 2019 Pazartesi 00:16
Herkesi ilgilendiriyor! İndirime gidildi

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi.

Yayımlanan kararda '6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir' denildi.

VARLIK BARIŞINDA SÜRE 6 AY UZATILDI

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kararıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının varlıklarını kolaylıkla ülkeye getirmelerine imkân tanıyan Varlık Barışı düzenlemesi ile getirilen varlıklara hiçbir vergi yükümlülüğü uygulanmayacak. Daha evvel yurt dışında bulunan para, altın, tahvil, bono, hisse senedi tarzında varlıklarını yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar verilmişti. Varlık Barışı da buna imkân tanıyan bir düzenleme olarak biliniyor.

Gecikme Zammı

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