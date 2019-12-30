Devrilen ağaç 4 aracı hurdaya çevirdi!

Şişli’de bulunan darülacezeye ait otoparkta bulunan çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaçlar, otoparkta park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilme anında şans eseri otoparkta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırıp, halat yardımıyla bir kısmını kaldırdı.



Öte yandan, maddi hasar meydana gelen araç sahipleri araçlarını çekerken, büyük çaplı hasar meydana gelen araç ise çekici yardımıyla alınarak servise gönderildi.



Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuluş kamerada



Yoldan geçen vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin yürüdüğü ve ağacın aniden devrildiği görülüyor. Bazı vatandaşlar kaçarken, bir kişinin de ağacın düşmesiyle yere düşüp kalktığı görülüyor.



Araç sahiplerinden Mehmet Kazdağ, "Benim her zamanki park ettiğim yer. İş çıkışı çocuğu aldım. Arabaya gelecektim baktık ağaç düşmüş, beş dakika ile biz kurtulduk" dedi.



Kaynak : İHA

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