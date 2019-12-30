Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin otomobili için siparişleri almaya başladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.



"Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık." diyen Erdoğan, "Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili projesi ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir." dedi.



"Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler." ifadelerini kullandı.



"80 milyon Avroluk katkı payı ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacak"

Erdoğan, "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır." şeklinde konuştu.



Geleceğin Teknoloji Yıldızları



"Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık." diyen Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz." bilgisini verdi.



"Kanal İstanbul'u yapacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız." diyerek şöyle konuştu:



"Ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."



