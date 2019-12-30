3 ilde dev operasyon!

Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin illerinde gerçekleştirilen operasyonda, çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, Bingöl ilinde örgütsel ders/toplantı düzenledikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Kaynak : AA

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