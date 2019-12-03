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Yurtta hava durumu 03.12.2019

İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yaşam / 03 Aralık 2019 Salı 08:45
Yurtta hava durumu 03.12.2019

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu eksi 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 Kaynak : İHA

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MeteorolojiKuzey EgeYağmurlu

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