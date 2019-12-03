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Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı!

CHP Lideri, Selahattin Demirtaş'ın haksız ve hukuksuz yere hapse atıldığını söyledi.

Siyaset / 03 Aralık 2019 Salı 18:28
Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Lideri'nin hedefinde, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li Selahattin Demirtaş'a da sahip çıktı.

HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE...
CHP Lideri, 'Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz.. Bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni: 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve gecikerek hastaneye kaldırılmış. Kendisine geçmiş olsun diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Selahattin DemirtaşGeçmiş OlsunCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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