Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a veto teşekkürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Man Adası dolayısıyla doğruları söylemedi mahkum oldu. Yine söylüyorum. Söylediğim her cümle, her belge yüzde yüz doğrudur. Kimse bu belgeleri yalanlamadı. Olay şuydu; Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirket kuruldu. Devirden sonra 15 milyon dolarlık para trafiği oluşur. İlgili bankanın dekontlarını okuyarak, paranın swift kayıtlarını açıklayarak duyurmuştum. Belgeler sahtedir dediler, savcı inceledi tamamı doğru. İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım diyordu, bırakamıyor. Açtı davaları. Davayı açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Militan hakimler beni tazminata mahkum ettiler. Haklı olsaydı tazminata mahkum olmazdı dediler. Ama ben haklıyım. Bu para trafiği nedir dedim. Bu bir şirket satışıdır dedi. Bu şirket hangi şirket? 1 sterlinlik şirket nasıl olur da 15 milyon dolarlık bir şirketi satın alır? Yine soruyorum, bu şirket hangi şirket? Türkiye'ye vergi ödememek için Man Adası'nda bir uyduruk şirket kuruluyor. Türkiye'ye gelen para için 5 kuruş vergi ödenmiyor. Tazminata mahkum edecekmiş, bütün davaları kazanacağım. Burada olmasa bile dünyada adalet vardır. Milletin vicdanında adalet vardır. Sanıyor ki, ben para pul işinden korkarım. Birisi açsa o iş benim işimdir. O hakimlere de meydan okuyorum. Sizde hakimlik ahlakı yok.



15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan para nereye gitti? Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 46 vatandaş için 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti? Çoçuğunu kaybetmiş birine 121 lira 96 kuruş aylık bağlıyorlar.



"NİYE KATAR ORDUSUNA VERİYORSUNUZ?"



Tank Palet fabrikasının değeri 20 milyar dolar. Bunu da Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Erdoğan ailesi Türk savunma sanayiini ele geçirmek istiyor. Bunu satmadılar ben de biliyorum. İhalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak'ın BMC'sine veriyorlar. Asıl ele geçiren Erdoğan ailesidir. Talip Öztürk dedim dut yemiş bülbül gibi sesi çıkmıyor. Niye veriyorsunuz Katar ordusuna. Bunun adı vatana ihanettir dedim. Dava açtılar, açmazsanız namertsiniz.



Hürriyet gazetesinin 45 çalışanını çıkardılar. İşletmesel nedenlerle, gerçek neden sendika kurmak istedikleri için. Bunların haklarını ver.



"AHİLİK HAFTASI'NI KONYA'DA KUTLADILAR"



Esnafların pir olarak kabul ettiği kişidir Ahi Evran. Bütün dünyada saygı duyulan bir kişidir. Esnafın da etik değerleri vardır. Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Ahilik haftası düzenlenir. Kırşehir belediye başkanlığını CHP aldı. Konya'da kutladılar. İstanbul'un fethini nerede kutlayacaklar? Onu da Bursa'ya alırlar. Ahi Evran bizim ortak değerimiz.



HÜKÜMETE ENGELLİ KADROSU ELEŞTİRİSİ



Devlette engelli kadroları var doldurulmuyor. Halkı savunduğunu söyleyen bir politika yani saray iktidarı neden 14 bin engelli kadrosunu boş tutuyor. Kanun çıkmış doldurmak zorundalar. Binlerce engelli iş istiyor. Engelli size neden yalvaracak. Engelli de çalışmak istiyor. Engelliyi hayatımızdan atacak mıyız, toplumca kucaklayacak mıyız? Kanun çıkardık, 17 yıldır iktidardalar engelli kadrolarını doldurmuyorlar. Ne görürlerse görsünler bütün engellilerden ricamdır artık bu iktidara ders vermenin zamanı gelmiştir.



Türkiye'de engelli çocukları da kapsayacak bir biçimde engelli çocukların gelişimini destekleyen ayrımcılıktan uzak bütüncül devlet politikalarını desteklemek zorundayız. Eğitimde eşitlik koşulları sağlanmadığından engellilerin okula devam oranı düşük. Bütün engellilere sözüm var sizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kılmak boynumun borcudur. Neden çünkü benim saray sevdam yok. Dolar sevdam da yok. Alın terinden daha değerli bir şey yoktur. Engelli aslında imkan sağladığı zaman önündeki bütün engelleri kaldırabilecek düzeydedir. Engellinin malı götürmek diye bir derdi yok.



ERDOĞAN'A VETO TEŞEKKÜRÜ



Torba yasa gelmişti Meclis'e termik santrallerle ilgili düzenleme vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın demişlerdi. Dinlemediler. Hayır 2.5 yıl erteliyoruz dediler. Erdoğan bunu veto etti. Edebilir, veto ettiği için memnunuz ve teşekkür ederiz. Burada el kaldıranlar birden bire yaşasın reis demeye başladılar. Birden bire CHP tarafına geldiler. Ama biz saraydan CHP'li istemiyoruz. Biz iradesi saraya kiralanmış milletvekilleri istemiyoruz. Onlar sarayın parlamentodaki 19 Mayıs hareketini yapan milletvekilleridir.



Bunu veto ettiği Erdoğan, güzel. Kombassan mağdurları vardı, onları neden veto etmedin? Erdoğan veto etmeseydi götürecektik AYM'ye bunu da götüreceğiz.



ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: 2 BİN 600 LİRA



39 yıl sonra asgari ücretle ilgili 3 işçi konfederasyonu bir araya geldi. 6.5 milyon asgari ücretlinin hakkını savunacaklar. Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen işçinin gıda, konut, giyim, , ulaşım, kültür gibi ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak ücrete deniliyor. Verdiler 2 bin 20 lira. Açlık sınırı 2 bin 100 küsür lira. Şu anda asgari ücret dedikleri rakam açlık sınırının altında. Devletin enflasyonu yüzde 28. Türk-İş'in araştırmasına göre 2 bin 578 lira olsun diyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir.



"DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE HAPİS YATIYOR"



Selahattin Demirtaş seversiniz sevmezsiniz bir partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız demesi. Adalet sadece bebim için geçerli değil. Benim gibi düşünmeyenler için de geçerli. Rakibim olan siyasi partilere yapılan haksızlıklara benim de karşı çıkmam lazım. Demirtaş beraat ediyor, başka bir davadan yargılayıp alelacele hapse atıyorlar. Hastaneye kaldırılmış kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



"15 TEMMUZ'U ALLAH'IN LÜTFU OLARAK GÖRÜYORLAR"



Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiğinizi biliyoruz. Kontrollü darbe olduğunu araştırma komisyonunda bütün belge ve bulgularla ispat ettik. Şimdi korkularından millet öğrenmesin diye yayınlamıyorlar. Meclis tarihinde bir ilktir belki. 15 Temmuzu tüm detaylarıyla inceliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini 20 Temmuz darbesiyle farklı bir noktaya taşısılar. 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak görüyorlar."



