Flaş karar! O madde tekliften çıkarılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesinin hatırlatılması üzerine, yüklenici firmaların filtre çalışmalarını gerçekleştirmediğini ve yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:



'Bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Yapılacak olan neydi? Bu termik santrallerde, daha başta satışında bir defa bu filtrasyonun yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız, siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl sonu itibariyle süre doluyor. Yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Ama biz şu an itibariyle; 2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, bunlara imkan verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider, başka bu işin çıkışı yoktur.'



AK PARTİ'DEN TERMİK SANTRAL AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılacağı öğrenildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak' dedi.