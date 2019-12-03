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Fırtına pazarcıyı uçurdu

Kadıköy’de pazarcı, çadır kurduğu sırada çadırın ipi kopunca olanlar oldu. Çadırın ipini bırakmayan pazarcı, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırla beraber metrelerce yükseldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaşam / 03 Aralık 2019 Salı 13:07
Fırtına pazarcıyı uçurdu
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Kadıköy’de bir pazarda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, pazarcı çadırı kurduğu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Pazarcı da çadırın ipini bırakmayarak mücadele etti. Pazarcı, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Pazarcının havaya yükselmesine şahit olanlar adeta şoke oldu. Pazarcının şans eseri yere düşmemesiyle bir kaza yaşanmadı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde pazar çadırı rüzgar nedeniyle yükseliyor, ipten tutan pazarcı da çadırla beraber metrelerce havaya yükseliyor.

Kaynak : İHA

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