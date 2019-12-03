Donald Trump'tan Türkiye mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki kritik NATO zirvesinden önce ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.



Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına tepki gösterdi. Trump, 'NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor' dedi. Trump, Macron'un yorumunu 'Çok aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.



'NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız' diyen Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı: 'Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil.'







Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Trump, övgü dolu cümleler kurdu:



'Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim. Terör lideri Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi'



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, buluşmada 'Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız' ifadesini kullandı.



