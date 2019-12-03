Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Londra'da ikamet edeceği otele geldi. Erdoğan, otel önünde Türk vatandaşları tarafından Londra'da coşkuyla karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Vatandaşlar otelin önünde “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisi arasında otele geçti.



“Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak”



Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin önünde yaptığı açıklamada, “Bu akşamki görüşmemiz daha çok Suriye konusuyla alakalı ve İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü olarak yapacağız. Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatında gelişmeler ne durumda, nereye geldik. Bunu değerlendireceğiz aynı zamanda bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldıkları için koalisyon içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar. Bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir. Onları da görüşme fırsatı bulacağımızı zannediyorum. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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