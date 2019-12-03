CHP'li heyetten Demirtaş'a 'Geçmiş Olsun' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağababa, cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya ile birlikte HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettik. Malum kamuoyuna yansıyan sağlık sorunlarıyla ilgili partimizin görevlendirilmesiyle buradayız” dedi.



Ağababa, “Öncelikle Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördük. Demirtaş, geçtiğimiz Salı günü sabah doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah bey tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor. Burada ise cezaevi yönetimi hastaneye sevk edilmesini istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim, Demirtaş Edirne'deki Cezaevi yönetimiyle ilgili bir şikayeti yok, onların bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. Birkaç gün geçiyor ve bu sefer avukatı aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapıyor. Aslında bu durumu kamuoyuyla paylaşmayacağını ancak 4-5 gün geçince paylaştığını söylüyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bir ihmali olduğunu düşünüyor. Selahattin Demirtaş böyle bir rahatsızlığı 20 yıldan beri çektiğini söylüyor. Kalp rahatsızlığı ve nefes kesilmesinin 20 yılda 20 kez olduğunu ancak 3 yıldan beri cezaevinde 20'nin üzerinde yaşadığını, yani 20 yılda yaşamış olduğu şeyi 3 yılda daha fazla yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla cezaevi koşullarının da etkisi olduğunu söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.







“HASTA-MAHPUS MESELESİ CEZAEVLERİNİN EN ÖNEMLİ MESELESİ”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağababa, “Öncelikle bunun sadece kendisiyle ilgili bir mesele olmaması gerektiğini söylüyor. Mahpusların ciddi sağlık problemleri olduğunu söylüyor. Maalesef gündeme gelmediği için yüzlerce insanın cezaevinden ölüsünün çıktığını söylüyor. Bu konunun gündeme gelecekse tüm mahkumların gündeme getirilmesi gerektiğin düşünüyor. Ayrıca burada sayın Demirtaş eğer kendisine bir şey olursa, ölüm olması halinde bunun sorumlusunun da kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor. Maalesef Demirtaş bir zorlama hukukla burada bulunmaktadır. Kendisi dün sağlık kontrolünden geçiyor, kalp, nöroloji ve gastroya gidiyor ve hastalığıyla ilgili bir şikayeti olmadığını söylemek mümkün. Burada tabi Türkiye'de, CHP Cezaevi Komisyonu olarak yazdığımız raporlar var. Maalesef hasta-mahpus meselesi cezaevlerinin en önemli meselesi. İnsanlar kolay kolay sevke çıkamıyor. Bunun tekrar söylüyorum, sorumlusu buradaki cezaevi değil, sorumlusu bakanlıktır, herşeyi planlayan kişidir. Temel bir mesele, insanlar hem sevk problemi yaşıyor, hem temel sağlık haklarından faydalanamıyor. Bizim burada söyleyeceğimiz son söz; aslında hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Eğer Türkiye'yi yönetenler Anayasa'nın 10'uncu maddesine uyarlarsa Türkiye'de temel olarak sorun çözülür. Biz zorlama hukukla içeride tutulan, tamamen hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bir yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Maalesef yargı siyasetin emrine girmiştir. Bu düzenin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların da bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Parti olarak bütün cezaevinde yatan insanların sağlık konusundaki sorunlarının takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.







“TEDBİR ALINMAZSA HAYATİ RİSKİ VAR”



Ağaba, Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorunlarının ciddi seviyelerde olduğunu belirterek, “Problemi ciddi. Eğer bir tedbir alınmazsa hayati riskinin olduğunu da doktor olan arkadaşımız sayın Bayram Yılmazkaya da ifade etti.



Selahattin Demirtaş'ın, bundan sonra eğer böyle bir şey olursa, örneğin bir dil kayması olsaydı belki bugün çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktık. Selahattin Demirtaş, ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım diyor. Böyle bir şeyi kendime zül sayarım diyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.