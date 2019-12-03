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Alman vatandaşı DAEŞ'liler sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Dünya / 03 Aralık 2019 Salı 21:13
Alman vatandaşı DAEŞ'liler sınır dışı edildi!

DEAŞ'lıların ülkelerine iadeleri hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 DEAŞ'lının daha ülkesine iadesinin yapıldığı açıklandı.

'5 ALMAN VATANDAŞI SINIR DIŞI EDİLDİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Almanya vatandaşı 5 DEAŞ'lı ülkelerine sınır dışı edildi.' ifadelerine yer verildi.

4'Ü KADIN 6 DEAŞ'LI DA GÖNDERİLMİŞTİ

14 Kasım tarihinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirilmişti.

TOPLAM 26 DEAŞ MENSUBU SINIR DIŞI EDİLDİ

Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı. Bugüne kadar 18 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti.
Kaynak : AA

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