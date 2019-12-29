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Yunanistan Başbakanı: Türkiye'yi şikayet edeceğiz

Miçotakis Türkiye ile Libya ve Doğu Akdeniz sorunlarını çözemedikleri takdirde BM'ye gidip şikayet edeceğini söyledi.

Dünya / 29 Aralık 2019 Pazar 21:57
Yunanistan Başbakanı: Türkiye'yi şikayet edeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ülkesi arasında "Akdeniz'deki yetki alanı" hususunda anlaşma sağlanamazsa konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri gerektiğini söyledi.

Ülkesinde haftalık olarak yayımlanan To Vima Gazetesi'ne konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de "deniz yetki alanı anlaşmazlığını" kendi aralarında siyasi çerçevede diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini ifade etti.

"HUKUKA AYKIRI ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Yunanistan Başbakanı "Ancak şunu da söylemeliyim ki, herhangi bir çözüm bulamazsak, Yunanistan'ın "deniz yetki alanı" konusunda tanıdığı değişiklik Lahey gibi uluslararası bir yargı organına gitmeli ve burada çözüme kavuşmalı" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin sürekli olarak Türkiye ile kara ve deniz sınırı konusunda sorun yaşadığını ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşmanın da uluslararası hukuka aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

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