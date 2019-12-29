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Pendik'te araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Pendik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2019 Pazar 15:14
Pendik'te araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde Şirin A. idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Filiz A. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Filiz A. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak : AA

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Polis EkipleriDireksiyonMarmara ÜniversitesiSabiha Gökçen Havalimanı

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