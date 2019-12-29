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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; Konya ve Karaman başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi, İç Ege ve Marmara Bölgesi'nde yağışlar kendisini kar şeklinde gösterecek. Antalya, Adana ve Mersin'de de kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartları bekleniyor.

Yaşam / 29 Aralık 2019 Pazar 12:45
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den aktarılan son bilgilere göre; Adana, Mersin ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Oluşabilecek sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında ulaşımda aksama gibi hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kuzey Ege'de beklenen fırtına sebebi ile bazı feribot seferleri durduruldu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olacak şiddetli rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürecek. Dün gece itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de yer yer kendisini gösterecek.

İstanbul yarın ise 7 derece (hissedilen 1 derece) ve yağmurlu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7

Kar YağışıFeribot SeferleriDoğu KaradenizŞiddetli RüzgarGüneydoğu Anadolu

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