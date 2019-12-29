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Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Öte yandan Erdoğan Somalili mevkidaşını arayarak taziye dileklerinde bulundu

Siyaset / 29 Aralık 2019 Pazar 20:05
Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, Somali lideri Farmajo ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Farmajo, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum' dedi.


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