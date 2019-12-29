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Çukur'a bomba transfer

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çukur' dizisinin oyuncu kadrosuna Nejat İşler dahil oldu. Başarılı oyuncu, dizinin yeni bölümlerinde 'Yamaç'ın baş düşmanı 'Çağatay' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Televizyon / 29 Aralık 2019 Pazar 16:39
Çukur'a bomba transfer

Sevilen dizi Çukur'da bomba bir transfer yaşanacağı haberi gündem oldu. İddialara göre; son olarak 'Behzat Ç.' dizisinde 'Ercüment Çözer' karaterine hayat veren Nejat İşler, 'Çukur'un kadrosunda yer alacak.

Dizide izleyicilerin karşısına kötü adam olarak çıkacağı iddia edilen İşler, 'Çağatay' adlı karaktere hayat verecek. 'Yamaç’ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı 'Çağatay' olacak.



'SAYGI' DİZİSİNDE DE BAŞROLDE

BluTV'nin yeni dizisi 'Saygı', dizisinde de yer alacağı konuşulan İşler'e Vatanım Sensin adlı dizide karşılıklı oynayarak izleyicilerin hafızalara kazanan Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik edeceği konuşulmuştu. Dizi, 'Behzat Ç'nin kötü karakteri 'Ercüment Çözer'in gizemli hikayesini ekranlara taşıyacak.

GizemliMiray DanerNejat İşler

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