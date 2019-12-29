Çukur'a bomba transfer

Sevilen dizi Çukur'da bomba bir transfer yaşanacağı haberi gündem oldu. İddialara göre; son olarak 'Behzat Ç.' dizisinde 'Ercüment Çözer' karaterine hayat veren Nejat İşler, 'Çukur'un kadrosunda yer alacak.



Dizide izleyicilerin karşısına kötü adam olarak çıkacağı iddia edilen İşler, 'Çağatay' adlı karaktere hayat verecek. 'Yamaç’ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı 'Çağatay' olacak.







'SAYGI' DİZİSİNDE DE BAŞROLDE



BluTV'nin yeni dizisi 'Saygı', dizisinde de yer alacağı konuşulan İşler'e Vatanım Sensin adlı dizide karşılıklı oynayarak izleyicilerin hafızalara kazanan Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik edeceği konuşulmuştu. Dizi, 'Behzat Ç'nin kötü karakteri 'Ercüment Çözer'in gizemli hikayesini ekranlara taşıyacak.

