Bakan Soylu'dan ABB'de rüşvet iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan rüşvet skandalı karşısında İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş atamasına CHP kanadından yapılan eleştiriler soruldu.



Bakan Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ismi gereken iki kişi arasında bir müfettiş atayacak diyecek ki bu ikisini dinlesin bir karar versin diyecek. Bizim Anayasa'nın ve kanunların verdiği yetkiye göre müfettiş görevlendirmemiz doğru olmayacak. Ya bir dur bakalım arkadaş bu kamu işidir. Halkı ilgilendiren bir iştir. Ben buna ilgisiz kalamam. İlgisiz kalırsam kamu bana der ki: 'Sen benim hakkımı ve burada eğer bir gasp varsa bunu nasıl savunmazsın'. Böyle bir konuda tam bravo Allah razı olsun. Ya bu adamlarda bu müfettişi hemen atadılar demiyor. Tam tersi İçişleri Bakanı buna niye müfettiş atıyor. 25 milyondan bahsediliyor. Bunun olup olmadığını bilmesi gereken tek mercii halktır. Böyle bir şey varsa vatandaş bunu bilsin yoksa da vatandaş bunu bilsin' ifadelerini kullandı.