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Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yapılan terör saldırısı nedeniyle bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı

Dünya / 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:57
Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

KAYSERİ'DEN KALKTI



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı.'
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Milli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriBombalı SaldırıTwitterSağlık Personeli

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