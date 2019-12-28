Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken yerli otomobil açıklaması!

Türkiye'nin yerli otomobilleri, ülkemizin yanı sıra dünyada da ses getirmeye devam ediyor. Uluslararası arenada yerli otomobilimiz için övgü dolu sözler sarf edilirken Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan tepki çeken açıklama geldi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kongresine katıldı.



Yerli otomobilden de bahseden Karamollaoğlu, ''Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz. Ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden belli olur. Sen bu mantıkla, bu havayla hedefe varamazsın. Bunu kim yapacak derseniz. 5 tane sanayiciye, ‘Buraya para koyun, yapacağız’ demişler. Cumhurbaşkanı ‘koyun’ dediği zaman sanayicilerin ‘Yok. Biz o parayı koymayız’ deme şansı yok.



Peki bunu kim sahiplenecek? Biz sadece modelini görüyoruz. Güzel bir şey ama neden biz dizayn etmedik? Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var'' diye konuştu.





