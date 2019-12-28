Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, '2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik' dedi.



Saldırı, maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasında düzenlendi.



Bomba yüklü araç infilak etti. En az 80 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hükümet sözcüsü ölü sayısının artabileceğini söylüyor.



Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.



Ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' açıklamasında bulundu.

Kaynak : İHA

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