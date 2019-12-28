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Şirinevler'de metrobüs yolcuya çarptı

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kaza sonrası talihsiz kadın yaralanırken, Avcılar yönünde metrobüs kuyruğu oluştu.

3. Sayfa / 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:56
Şirinevler'de metrobüs yolcuya çarptı

Metrobüs kazası Şirinevler durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın ayağının kayması sonucu yola düştü o sırada hareket halindeki metrobüs kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza sonrası Avcılar yönünde metrobüs seferleri bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin yaralı kadını kaldırmasıyla birlikte metrobüs seferleri de normale döndü.

(Armağan Yılmaz/İHA) Kaynak : İHA

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Şirinevler

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