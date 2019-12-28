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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada ''Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.

Ekonomi / 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:36
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi" açıklamalarında bulundu.

Sosyal HizmetlerZehra Zümrüt SelçukTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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