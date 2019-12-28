USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,61 - 6,62

Akşener'in danışmanı, gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde İstanbul'da saldırıya uğradı.

3. Sayfa / 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:18
Akşener'in danışmanı, gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

Murat İde'nin İstanbul'da televizyon programı dönüşü evinin önünde saldırıya uğradığı öğrenildi.

İde'nin 7-8 kişilik bir grubun saldırısından ruhsatlı silahıyla havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.

İde'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Emniyet'te olaya ilişkin ifade verdiği de öğrenildi.

AKŞENER: HİÇBİR TEHDİDE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Alçak saldırıyı kınıyor, kardeşime geçmiş olsun diyorum, bilinsin ki hiçbir tehdide asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Geçmiş OlsunMeral AkşenerTelevizyon Programı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı