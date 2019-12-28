Akşener'in danışmanı, gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

Murat İde'nin İstanbul'da televizyon programı dönüşü evinin önünde saldırıya uğradığı öğrenildi.



İde'nin 7-8 kişilik bir grubun saldırısından ruhsatlı silahıyla havaya ateş ederek kurtulduğu belirtildi.



İde'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Emniyet'te olaya ilişkin ifade verdiği de öğrenildi.



AKŞENER: HİÇBİR TEHDİDE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Alçak saldırıyı kınıyor, kardeşime geçmiş olsun diyorum, bilinsin ki hiçbir tehdide asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.