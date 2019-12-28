AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başlatıldı.



Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gösterilen "İnandığın Yolda Yürü" tanıtım filminin sırrı çözüldü. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduğu belirtilirken, parti bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini resmen başlatmış oldu.



Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmiyle medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu seslendirdiği asıl film paylaşıldı.



Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle tamamlıyor.



Ünal da paylaştı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kongre süreçlerinin başladığını açıkladı.



Ünal, "7. Olağan Kongre sürecimizi 'Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü' diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Ünal ayrıca, kongre kılavuzunu da paylaştı.



Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumsal Kimlik Klavuzu 2020", Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunuşuyla başlıyor.



"Kuruluşumuzdan bugüne, inandığımız değerleri korumak için çıktığımız kutlu yürüyüşte, milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik." ifadesiyle başlayan sunuşta Erdoğan, şunları kaydediyor:



"Bu doğrultuda içeride ve dışarıda haklı mücadelemizi her daim sürdürdük. Millet ve hizmet aşkıyla başlayan yolculuğumuzu, ulaşımdan eğitime, kültürden sağlığa, savunma sanayisinden enerjiye başardığımız yüzlerce hedefle taçlandırdık. Ülkemiz için her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık. Geldiğimiz noktada, Türkiye’nin partisi olarak yeni bir döneme kucak açıyoruz. Yola çıkış amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla bir kez daha hazırız. Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz.



Tek vücut halinde hareket ederek tüm Türkiye'de gerçekleştireceğimiz il-ilçe kongreleri ile kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır. AK Parti teşkilatları olarak hazırladığımız kurumsal kimliğe uymamız ve bu kimlikte belirlenmiş hususların dışına çıkmamamız elzemdir.



Gerçekleştireceğimiz kongrelerimizin partimiz ve memleketimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere inanıyor ve güveniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."



Kılavuzda öne çıkan başlıklar



Kılavuzda kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak kampanya çalışmaları hakkında parti teşkilatlarına bilgiler veriliyor.



Kullanılacak fotoğrafların özellikleri, hedef kitle hakkında detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuzda, il, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti'nin belirlemiş olduğu müziklerin kullanılması isteniyor. Belirlenenlerin dışında bir sanatçının parçasının, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesinin, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesinin AK Parti'nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor. Partinin kongrelerde kullanılacak müziklerine "www.akkongreler.com" adresinden ulaşılabileceği bilgisi kılavuzda yer alıyor.



Teşkilatlardan, yerel medya ile ilişkilere önem verilmesi istenilen kılavuzda, yerel medyanın AK Parti'nin il, ilçe ve belde kongrelerinde önemli role sahip olduğu vurgulanıyor. Kılavuzda, parti adına medyaya yapılacak açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.



Gürültü kirliliği uyarısı



Kılavuzda il, ilçe ve belde kongreleri sırasında gürültü kirliliği oluşturulmaması isteniyor. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde AK Parti tarafından belirlenmiş ve AK Parti tarafından hazırlanmış filmlerin gösterileceği bildiriliyor. Kaynak : AA

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