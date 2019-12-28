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7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’da 7’inci kattaki evinin penceresinden dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:03
7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın 7’nci katında bulunan evinin penceresinden dışarıya baktığı iddia edilen kanser hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Sevim Eren, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı fark eden ve o sırada evde bulunan Sevim Eren’in oğlunun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Sevim Eren’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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