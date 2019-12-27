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Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası BTK'nın siteyi açacağı belirtiliyor. BTK, erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor.

Güncel / 27 Aralık 2019 Cuma 11:23
Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Wikipedia'nın erişimin engellenmesini hak ihlali saymasının ardından internet sitesi açılıyor.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) siteyi açacağı belirtiliyor.

BTK, erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'den beri erişime kapalı bulunuyor.

İnternet SitesiAnayasa Mahkemesiİletişim

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