Bursa'da kurulacak olan ve 4 bin 323 kişinin çalışacağı tesiste 5 ayrı modelde yıllık 175 bin adet üretilecek olan yerli otomobil görücüye çıktı. İlk otomobil girişiminden 60 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait yerli otomobil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törenle tanıtıldı.



60 YILLIK RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, 'Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretimi potansiyelinden 1.5 milyonun üzerinden bir otomobil üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı ama maalesef kendi üretimimizi çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Birçok adım attık, girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, milli teknolojiler ile üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bir babayiğit arıyoruz dedik bunun için, nihayetinde elini taşın altına koyan babayiğitler çıktı. TOGG kuruldu. Kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurarak çalışmalarını bugünlere getirdiler. 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı çalıştı çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışı ondaki prestijli işlerini bırakıp bu projede yer almak için heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor, CEO'muz da böyle bir arkadaşımız. Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi, ön gösterim araçlarını tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik, burası Türkiye'nin bilişim vadisi, burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü, bu tarihi günde 2 mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem vadinin resmi açılışını yapıyoruz, hem aracın gösterimini yapıyoruz” dedi.



'60 YIL BU HAYALİN PEŞİNDE KOŞTUK'



Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışının yeni olmadığını ifade eden Erdoğan, “Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. İlk yerli otomobil denemesi Devrim'in hikayesi bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün örneğidir. Dışarıda Devrim otomobilini gördük, daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah geliştiren müteşebbislerimizin başına ne gelmişse Devrim'i üretenlerin adına da o gelmiştir. Kimin çıkarını koruduğu birileri artık çıkıp diğer projeler gibi bunun da sabote edildiğini görüyoruz. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine engel olan zihniyet bugün de unutmayalım faaliyetteler, zor şartlarda kurdukları silah fabrikasında üretim yapan kişiyi fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacını hep birlikte gördük. Emeklerini zayi edenler aynı kafayla bugün bizim de karşımıza dikiliyor. Devrim için harekete geçildiğinde 'Türkler otomobil üretemez' diye kampanya başlatılıyor, yerli otomobilin hem teknolojik olarak hem de yeterli pazarının olmadığını söyleyenler birkaç yıl sonra batılı firmaların ülkemizde kurduğu yerleri alkışlamışlardır. Bu teşebbüs başarıyla hayata geçirilseydi Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu. Gümüş Motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendimizin üretememesinin sancılarını çekiyoruz. İnşallah farklı kurumlarımız nezdinde başlattığımız projeler sonlandığında birkaç yıl içinde motor meselesini de kökten çözeceğiz. Kaybolan 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyoruz” diye konuştu



'YERLİ OTOMOBİLİN ÖNÜNÜN KESİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devrim otomobilinin önünün kesildiğini ancak buna izin vermeyeceklerini belirterek, “İnandık mı bu millet çok daha farklı yapar. Bu kez izin vermeyeceğiz, Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız otomobilin önünü inşallah kesemeyecekler. Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır ter döküyor, mücadele ediyoruz. 17 yılın sonunda milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara yükselterek 4 kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda dolar bazında bir miktar bozulmuş olsa da hak ettiğimiz yere geleceğiz inşallah. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 9 milyona yakın artış sağladık” diye konuştu.



'ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN'



2 bin 325 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Dün 2 bin 325 lira olarak belirlenen asgari ücret rakamının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun üzerinde spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken söz verdik işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Biz hiçbir zaman enflasyonun altında asgari ücret belirlemiyoruz, hep üstünde bunu belirleyeceğiz. Aynı şekilde şimdi de bunun enflasyonun 3-4 puan üzerinde belirledik. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki bu fabrikalar çalışmasın diyorlar, bu çark dönecek, bu çarkın dönmesi için hesap kitabı ona göre yapacağız. Bugüne kadar ezdirmedik işçimizi ve bundan sonra ezdirmemekte kararlıyız. Yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonrasında 2002'e göre yüzde 150 düzeyinde yükselmiş bulunuyor” dedi.



'BİLİŞİM VADİSİ İLE TÜRKİYE'Yİ DAHA SAĞLIM TEMELLERE OTURTACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün bin 572 araştırma geliştirme merkezimiz, 85 teknoloji geliştirme bölgemiz bu alt yapı etrafında çalışan 112 bin araştırmamız var. Bilişim Vadimiz ile bu sisteme yeni ve çok güçlü aktörü davet ediyoruz. Burası milli teknoloji hamlemizi uluslararası düzeyde temsil edecek bir yerdir. Bilişim Vadisi 3 milyon karenin üzerinde kurulan ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezi. Bu vadi ile yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.



'GEMLİK'TE ÜRETECEĞİZ'



Güçlü ve rakipsiz küresel bir yolda oyuncu olmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, “Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun merkezi olacak. Bu avantajlarından dolayı Bilişim Vadisi TOGG'un projesine ev sahipliği yapıyor. Fiziken üretildiği fabrika ise Bursa olacak. Bursa'da Gemlik'te silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var, yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah takribi 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz, süratle fabrikanın yapımına başlayacağız” diye konuştu.



'TÜRKİYE YENİ TEKNOLOJİLERİ DÜNYAYA İHRAÇ EDEN ÜLKE HALİNE GELECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil bunları geliştiren üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirterek, “Biz bu güce, iradeye sahibiz. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki kendimize inanalım. Bilişim Vadimiz kabiliyetlerimizi bir araya getirip önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden yönlendirmemiz de attığımız adımlarından biridir. Yeni teknoloji geliştirme bölgesini Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. Artık İzmir'e 2 buçuk saatte ulaşabiliyor, bu sayede İzmir ve Kocaeli'yi teknoloji açısından buluşturuyoruz. Teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçramayı burada yaşayacağız, 170 bini açan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız” şeklinde konuştu.



'DÜNYA REKABETÇİ TÜRK MARKASIYLA TANIŞACAK'



Hakları tamamen Türkiye'ye ait araçla birlikte dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



'Bizim fikirlerimiz mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Atılan adım için kimseden lisans, icazet almıyor her şeyi kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de biz koyuyoruz, Libya-Türkiye arasında biz koyuyoruz. Silahlı, özellikle savunma sanayinde biz koyuyoruz, şimdi burada da biz koyuyoruz. Dünya otomotiv sanayi yeni bir yol ayrımındadır. Her an nelerin değiştiğini görüyor takip ediyoruz. Elektrikli otonom ve ağ bağlantılı araçlarda yeni modeller ortaya çıkıyor. İhracatı 32 milyar doları bulan otomotiv sektörümüz bu değişime adapte etmeliyiz, hızla bunu yakalayacağız. Yapay zeka otomobillerde de öne çıkıyor sanayimizi bir sonraki çağa hazırlamak istiyoruz. Bunun için hata yapma lüksümüz yoktur. Kuralları koyan biz olduktan sonra bu çalışmada kimleri çalıştırdığımız bir önemi kalmıyor. Bu konuda ki kinayeler ya husumet ya özgüvensizliğin ürünüdür. Türkiye'nin en güzide kurumundan yetişmiş mühendisler dayanıklılık testleri üzerinde çalışıyor. En yüksek performans en uygun maliyetli aracı üreteceğiz. 0 emisyon ile çalışarak hiç kirletmeyecek aracımız. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. İstanbul'da şoförler odası açıklama yapıyor 2020'nin sonuna kadar araç almayacağız üretimi bekleyeceğiz ve üretim yapıldıktan sonra biz yerli otomobilimizi alacağız diyor. 2022 yılında tüm Türkiye'de şarj alt yapımız hazır olacak. Kurumlarımız bu hazırlıklara başladı, bu otomobil yerli ve millidir. Bundan anlamayanlar var bunlar bizi hiç ilgilendirmez, biz işimize bakacağız, hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.'



'GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE UZANIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini elektrikli üreterek doğrudan geleceğin teknolojisine uzandığını belirterek, “Bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Dünyada bunu yapabilen çok az ülke vardır. Türkiye daha en başından elektrikli otomobil alanına girerek birkaç adım birden öne geçiyor. Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünya da bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız. Üretim ihracat stratejimizi buna göre belirliyoruz” diye konuştu.



'İLK SİPARİŞİ BEN VERİYORUM'



Erdoğan, milletin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Milletimizin bu araca sahip olması için sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz. Ön satış projesi bu anlamda başlatılabilir. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip olacağını yürekten inanıyorum. İlk ön siparişi şahsım adına veriyorum. Bu süreç içerisinde ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirenler adınız tarihe geçecek, gelecek nesiller sizin başarınızı konuşacaklar. Kendimize inandığımızda, güvendiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel bulunmuyor. Projede yer alan ekibi bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmaları sonucunda prototipi üretilen ve ilk otomobil girişiminden 60 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait olan yerli otomobil rüyası gerçek oldu. Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle yüzde 100 elektrikli Türkiye'nin yerli otosu görücüye çıktı. İlk test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı otomobil 5 ayrı modelde üretilecek. Bursa'da kurulacak olan ve 4 bin 323 kişinin çalışacağı, 300 nitelikli personelin de yer alacağı tesiste yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. Projenin toplam sabit yatırım tutarı ise 22 milyar TL olduğu belirlenirken, otomobilin 2022 yılında seri üretime geçilmesi planlanıyor.

