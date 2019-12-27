USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,61 - 6,62

Kıyıya çarpan gemi Yenikapı sahile getirildi

Sarıyer Aşiyan Mezarlığının önünde 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açığa alınan gemi, römorkörler yardımıyla çekilerek Yenikapı Sahili açıklarına getirildi.

Güncel / 27 Aralık 2019 Cuma 16:26
Kıyıya çarpan gemi Yenikapı sahile getirildi
Video için tıklayın

Sarıyer Rumeli Hisarı Aşiyan Mezarlığı önünde 191 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde oluşan arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait römorkörler yardımıyla gemi açığa alınırken, İstanbul Boğazı bir süre gemi trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Rumeli Hisarı sahilinde açığa alınan gemi daha sonra Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenliğe ait römorkörler yardımıyla Yenikapı Sahiline getirildi.

Yenikapı açıklarına getirilen geminin arızası giderildikten sonra Ambarlı Limanına gideceği öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İstanbul BoğazıKıyı EmniyetiRumeli HisarıSarıyerSahil Güvenlik

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı