AFAD: Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



"Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok"



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.



Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.



İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.



Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.



Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.



Çevre illerde de hissedildi



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi.



Saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Malatya'da bazı vatandaşlar, bulundukları yerlerden sokak ve meydanlara çıktı.



Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadı.



Eğitime bugün ara verildi



Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ il genelinde eğitime bugün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Kaynak : AA

