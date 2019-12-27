Adana'daki sağanaktan zarar görenlere bin lira yardım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.



Çelik, 'Tarım alanlarında 123 bin 151 dekar tarım alanı su altında. Bu suların çekilmesini bekliyoruz. Bu sular çekildikten sonra oradaki hasar da tespit edilerek vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gerekli adımlar atılacak.' dedi.



Milli Eğitim Bakanlığının okullarda oluşan zararın giderilmesi için 500 bin lira ödenek sağladığını belirten Çelik, 'Böylece zarar gören okullarda eğitim öğretimde aksamaya yol açmadan faaliyetin devam etmesi için gereken tedbirler alınmıştır.' diye konuştu.



'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinden 4 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm de başlatıyoruz.' diyen Ömer Çelik, şunları söyledi:



'Adanamız'ın başına gelen bu felaketi hep beraber atlatacağız, yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımız'ın açık talimatıdır, Adana'da hiçbir vatandaşımız mağdur olamayacak, herkes yanında devletin gücünü hissedecek. Devletimiz her bir vatandaşımızın, her bir hanemizin yanındadır.'