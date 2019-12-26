Yerli otomobilin logosu belli oldu!

Tüm ülkenin merakla beklediği yerli otomobilin detayları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından kısım kısım paylaşılmaya devam ediliyor.



Yerli otomobilin, Cumhuriyetin kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla akşam 19.23'te ilk kez hareket halindeyken görüntüleri servis edildi. Görüntülerde eskort eşliğinde Osmangazi Köprüsü üzerinde ilerlediği görülen yerli otomobilin direksiyonunda bir ayrıntı daha tespit edildi.



LOGO İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



TOGG tarafından resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, kamera kadrajının yerli otomobilin iç mekanında olduğu sırada direksiyon üzerinde bulunan logo ortaya çıktı.







İÇ İÇE GEÇMİŞ ŞEKİLDE T,O,G VE G HARFLERİ



İlk kez gün yüzüne çıkan ve merak edilen detaylardan biri olan yerli otomobilin logosunda iç içe geçmiş şekilde T,O,G ve G harfleri bulunuyor. Logonun kim ya da kimler tarafından tasarlandığı ise henüz bilinmiyor.





