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Yerli otomobilin logosu belli oldu!

Türkiye'nin otomobilinin akşam 19.23'te hareket halindeyken görüntülerinin servis edildiği videolu paylaşımda bir detay daha ortaya çıktı. Videoda, kamera kadrajının otomobilin iç mekanını gösterdiği sırada, direksiyonun üzerinde aracın logosu ilk kez belirerek gün yüzüne çıktı.

Ekonomi / 26 Aralık 2019 Perşembe 21:19
Yerli otomobilin logosu belli oldu!

Tüm ülkenin merakla beklediği yerli otomobilin detayları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından kısım kısım paylaşılmaya devam ediliyor.

Yerli otomobilin, Cumhuriyetin kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla akşam 19.23'te ilk kez hareket halindeyken görüntüleri servis edildi. Görüntülerde eskort eşliğinde Osmangazi Köprüsü üzerinde ilerlediği görülen yerli otomobilin direksiyonunda bir ayrıntı daha tespit edildi.

LOGO İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

TOGG tarafından resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, kamera kadrajının yerli otomobilin iç mekanında olduğu sırada direksiyon üzerinde bulunan logo ortaya çıktı.



İÇ İÇE GEÇMİŞ ŞEKİLDE T,O,G VE G HARFLERİ

İlk kez gün yüzüne çıkan ve merak edilen detaylardan biri olan yerli otomobilin logosunda iç içe geçmiş şekilde T,O,G ve G harfleri bulunuyor. Logonun kim ya da kimler tarafından tasarlandığı ise henüz bilinmiyor.


KameraTwitterDireksiyonTürkiye

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