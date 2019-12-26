PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk güvenlik güçlerinden her bölgede darbe üzerine darbe yiyen terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.