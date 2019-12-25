Netanyahu mitingi bırakıp kaçtı!

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı.



Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.



Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.



Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.



Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, atılan roketin 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.



Kaynak : AA

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