Libya, Türkiye'den asker talep etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına dair, 'Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz' demesinin ardından Libya'dan resmi talep geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi olarak Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti.



Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.



LİBYA BÜYÜKELÇİSİ 'UZMANLIĞA İHTİYACIMIZ VAR' DEMİŞTİ



Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine askeri desteğine ilişkin, 'Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var.' dedi.



Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini kaydederek, 'Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenliği ve istikrarına da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuz anda bize cevap veriyor' ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Burada Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, 'Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclis'imizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişti. İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM güvenlik konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir.' dedi.